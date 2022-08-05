Ексзаступника керівника ГУР підозрюють у роботі на російські спецслужби

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки МОУ. Генерал-майор підозрюється у державній зраді, посяганні на життя правоохоронця та незаконному зберіганні зброї.

Зрадника затримали на початку повномасштабного вторгнення Росії, під час обшуку на робочому місці він намагався застрелити слідчого СБУ .

За версією слідства, розвідник співпрацював з російськими спецслужбами. Передавав таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в країні та повідомляв про заходи, яких Сили оборони Україні вживають для відсічі збройній агресії.

Його також цікавила секретна інформація з Міноборони, Головного управління розвідки та Національної академії Сухопутних військ ім. Сагайдачного. За завданням кураторів зрадник збирав розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів ВПК України.

У поле зору російських спецслужб агресора затриманий потрапив через прокремлівські погляди, які сформувалися за часів навчання у московському Вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розслідування цієї справи триває.

Відомо, що підозрюваний був заступником голови ГУР Міноборони у 2008-2010 роках. Потім працював на різних посадах у цьому ж відомстві, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України. За даними ЗМІ, йдеться про В’ячеслава Ониська.