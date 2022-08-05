Ексзаступника керівника ГУР підозрюють у роботі на російські спецслужби

Під час обшуку генерал-майор намагався застрелити слідчого, інформує ZN.ua.

Ексзаступника керівника ГУР підозрюють у роботі на російські спецслужби
© СБУ

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки МОУ. Генерал-майор підозрюється у державній зраді, посяганні на життя правоохоронця та незаконному зберіганні зброї.

Зрадника затримали на початку повномасштабного вторгнення Росії, під час обшуку на робочому місці він намагався застрелити слідчого СБУ.

За версією слідства, розвідник співпрацював з російськими спецслужбами. Передавав таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в країні та повідомляв про заходи, яких Сили оборони Україні вживають для відсічі збройній агресії.

Його також цікавила секретна інформація з Міноборони, Головного управління розвідки та Національної академії Сухопутних військ ім. Сагайдачного. За завданням кураторів зрадник збирав розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів ВПК України.

У поле зору російських спецслужб агресора затриманий потрапив через прокремлівські погляди, які сформувалися за часів навчання у московському Вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розслідування цієї справи триває.

Відомо, що підозрюваний був заступником голови ГУР Міноборони у 2008-2010 роках. Потім працював на різних посадах у цьому ж відомстві, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України. За даними ЗМІ, йдеться про В’ячеслава Ониська.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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