"От вам і "хороші руські": в "ЛНР" приїхав відомий співак, який критикував дії рф

Соліст російського гурту «Лєнінград» Сергій Шнуров прибув до так званої «ЛНР».

Відповідне фото швидко шириться соцмережаи и телеграм-каналами. Також його опублікував у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

«От вам і «хороші руські». Треба будувати крім фізичної стіни - діджитал стіну. Говорити з інтернет-гігантами про блокування будь-якого контенту зробленого на росії в Україні. Ми маємо позбутись всіх цих лєненіградів та шуфутинських», - прокоментував Гончаренко фото, на якому Шнуров з широкою посмішкою позує у камуфляжному костюмі.

На фото також можна побачити бізнесмена на прізвисько "кухар Путіна", який фінансує діяльність ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та актор Георгія Болоньова. Відомо, що кадр зроблено у місті Ірміно.

«Та немає хороших росіянців...і годі їх шукати», «Пробухав мізки», «От гнида, а я колись любив його пісні», «Та який він хороший...Хороші руські виключно 200-ті», «А в 14-15 роках глузував з динирилинири та совкової імперськості», «Гнида цей Шнуров» - пишуть користувачі соцмереж у коментарях до фото.

Додамо, що деякі спочатку навіть його не впізнали, але потім розгледіли, що це той хто у окулярах.