Business Insider: Військові навчання Китаю - це дещо гірше, ніж відповідь на візит Пелосі на Тайвань

Після сумнівного візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань армія Китаю почала масивні, провокативні навчання з застосуванням бойових боєприпасів поруч з островом. Маневри також включають запуск ракет біля тайванських територіальних вод.

Експерти вважають, що об’єднані навчання ВПС і ВМС Китаю - це не лише сигнал роздратованості Пекіну через візит Пелосі, а й також певного роду «репетиція» захоплення Тайваню грубою силою. Про це пише Business Insider, нагадуючи, що Китай вважає демократичну республіку на острові своєю «бунтівною провінцією». Уряд в Пекіні заявляв, що хоче досягти мирного «об’єднання» КНР і Тайваню, але не виключає можливість досягнення цієї мети військовими методами.

На думку експерта з питань Китаю в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Бонні Лін, навчання, які Народна визвольна армія розпочала після візиту Пелосі, служать декільком цілям. Зокрема, на думку експерта, їх варто розглядати як «репетицію блокади або великих військових операцій проти Тайваню включно з недопущенням втручання третьої сторони». Навчання також повинні «покарати Тайвань, підірвати тайванську мораль і підтримку президента Цай Інвень». За словами Лін, Пекін також сподівається переконати інші країни утриматися від підтримки Тайваню чи відправки членів своїх урядів на острів у майбутньому.