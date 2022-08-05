Business Insider: Військові навчання Китаю - це дещо гірше, ніж відповідь на візит Пелосі на Тайвань
Експерти переконані, що китайська армія «репетирує» атаку проти острова, який Пекін вважає своєю територією, інформує
Після сумнівного візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань армія Китаю почала масивні, провокативні навчання з застосуванням бойових боєприпасів поруч з островом. Маневри також включають запуск ракет біля тайванських територіальних вод.
Експерти вважають, що об’єднані навчання ВПС і ВМС Китаю - це не лише сигнал роздратованості Пекіну через візит Пелосі, а й також певного роду «репетиція» захоплення Тайваню грубою силою. Про це пише
На думку експерта з питань Китаю в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Бонні Лін, навчання, які Народна визвольна армія розпочала після візиту Пелосі, служать декільком цілям. Зокрема, на думку експерта, їх варто розглядати як «репетицію блокади або великих військових операцій проти Тайваню включно з недопущенням втручання третьої сторони». Навчання також повинні «покарати Тайвань, підірвати тайванську мораль і підтримку президента Цай Інвень». За словами Лін, Пекін також сподівається переконати інші країни утриматися від підтримки Тайваню чи відправки членів своїх урядів на острів у майбутньому.
У свою чергу, старший політичний аналітик RAND Corp Лайл Морріс переконаний, що короткострокова мета китайських навчань - це показати силу у відповідь на візит Пелосі на Тайвань, але також «виразити невдоволення Китаю, щоб стримати США й інші країни від подібних візитів у майбутньому». Але він також додав, що ще одна мета військових навчань - це показати готовність армії КНР «відповісти на тайванські провокації», якими з точки зору Пекіна будуть порушення статус-кво. Морріс вважає, що китайська Народна визвольна армія намагається показати, що вона здатна заблокувати чи вторгнутися на Тайвань у майбутньому.