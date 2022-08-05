Під Києвом продовжують знаходити тіла жертв російської агресії: опубліковано фото

Під Києвом продовжують знаходити вбитих російськими окупантами мирних жителів. Днями у заповненому водою люку на узбіччі Житомирської траси співробітник дорожньої служби виявив тіло чоловіка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова поліції Київської області Андрій Небитов, інформує Апостроф .

Тіло виявили поблизу села Березівка 4 серпня. Рятувальники витягли тіло загиблого, поліцейські оглянули його та встановили, що чоловік загинув наприкінці лютого – на початку березня.

Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, штани, куртку та кофту, чорне взуття. Тих, кому щось відомо про нього, просять повідомити поліцію.