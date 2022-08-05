Китай оголосив про санкції проти Пелосі через поїздку на Тайвань — Bloomberg

Китай заявив, що запровадить санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі після того, як вона кинула виклик Пекіну, відвідавши Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg .

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про заходи проти Пелосі та її найближчих родичів.