Китай оголосив про санкції проти Пелосі через поїздку на Тайвань — Bloomberg

МЗС Китаю заявило про заходи проти Пелосі та її найближчих родичів, інформує ZN.ua.

Китай оголосив про санкції проти Пелосі через поїздку на Тайвань — Bloomberg
© depositphotos / Sheilaf2002

Китай заявив, що запровадить санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі після того, як вона кинула виклик Пекіну, відвідавши Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про заходи проти Пелосі та її найближчих родичів.

Пелосі є найвищим чиновником США, якому загрожує «покарання» Китаю. Минулого року Пекін запровадив санкції проти колишнього держсекретаря США Майкла Помпео, якраз під час інавгурації президента Джо Байдена. Помпео закликав визнати Тайвань «вільною та суверенною державою».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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