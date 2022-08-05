Підбитий чи просто димить: біля берегів Криму зазнає лиха російський корабель, фото
Збройні Сили України, імовірно, нанесли ракетний удар по російському кораблю "Василь Биков" з Чорноморського флоту країни-терориста РФ, який знаходиться поблизу тимчасово окупованого Севастополя, інформує
Про це повідомив військово-морський експерт HI Sutton із проекту OSIN.
Експерт помітив задимлення на російському кораблі: спочатку "Василь Биков" випустив димові приманки, а потім його повністю огорнув чорний дим, про що свідчать фото. У з'язку з цим Саттон припустив, що це ЗСУ підбили вороже судно.
"Відео чергових важливих військово-морських дій біля Криму сьогодні. Ймовірно, Україна підбила російський корабель на півночі Криму (темний дим). Потім російський патрульний корабель поблизу Севастополя на других зображеннях, незрозуміло, що відбувається. Чекаємо подальшої ясності", - написав військово-морський експерт.
Однак ця інформація доволі суперечлива.
"По відео з кораблем — це вчорашнє. І попередньо, не Крим. Тому вибачаюся. В Криму там зараз "учєнія" з димовими завісами і т.д. Інформація щодо цього уточнюється", - так прокоментували в телеграм-каналі "Збройні Сили України. Війна".
За однією версією корабель знаходиться поблизу Севастополя, а за іншою - біля Кінбурнського півострову, що на південь від Очакова.
Водночас офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ про ракетний удар по російському кораблю "Василь Биков" поки що немає.