Підбитий чи просто димить: біля берегів Криму зазнає лиха російський корабель, фото

Збройні Сили України, імовірно, нанесли ракетний удар по російському кораблю "Василь Биков" з Чорноморського флоту країни-терориста РФ, який знаходиться поблизу тимчасово окупованого Севастополя, інформує Апостроф.

Про це повідомив військово-морський експерт HI Sutton із проекту OSIN.

Експерт помітив задимлення на російському кораблі: спочатку "Василь Биков" випустив димові приманки, а потім його повністю огорнув чорний дим, про що свідчать фото. У з'язку з цим Саттон припустив, що це ЗСУ підбили вороже судно.

"Відео чергових важливих військово-морських дій біля Криму сьогодні. Ймовірно, Україна підбила російський корабель на півночі Криму (темний дим). Потім російський патрульний корабель поблизу Севастополя на других зображеннях, незрозуміло, що відбувається. Чекаємо подальшої ясності", - написав військово-морський експерт.

Однак ця інформація доволі суперечлива.

"По відео з кораблем — це вчорашнє. І попередньо, не Крим. Тому вибачаюся. В Криму там зараз "учєнія" з димовими завісами і т.д. Інформація щодо цього уточнюється", - так прокоментували в телеграм-каналі "Збройні Сили України. Війна".

Фото: Твіттер / HI Sutton

Фото: Твіттер / HI Sutton

Фото: Твіттер / HI Sutton

Фото: Твіттер / HI Sutton

За однією версією корабель знаходиться поблизу Севастополя, а за іншою - біля Кінбурнського півострову, що на південь від Очакова.

Водночас офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ про ракетний удар по російському кораблю "Василь Биков" поки що немає.

Парадне фото російського корабля "Василь Биков"


Ліза Бровко, Апостроф





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