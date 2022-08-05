WP: Білий дім байдужий до планів Кремля анексувати південь України, і це тривожить не тільки Київ

Погрози Росії анексувати окуповані частини України поставили США і їхніх партнерів перед складною дилемою на тлі того, як у Вашингтоні і Києві зростає занепокоєння, чи зможе Захід не допустити цей великий поворот у війні.

Російські чиновники дали зрозуміти, що вони планують провести «голосування» на сході і півдні України 11 вересня в той же час, коли в самій Росії відбудуться регіональні вибори. Держсекретар США Ентоні Блінкен і високопоставлені чиновники Білого дому попередили, що будь-які спроби захопити територію через фальшиві «референдуми» призведуть до того, що Росії доведеться заплатити «вищу ціну». Але, як пише Washington Post , критики реакції Вашингтона включно з деякими демократами стверджують, що президенту Джо Байдену і його радникам, схоже, байдуже до погроз Кремля.

День, коли Росія збирається проголосити свій суверенітет над окупованими регіонами, наближається. І це посилює страх, що Москва може використати осінні і зимові місяці, щоб закріпити свій контроль над цими територіями, позбавивши Україну можливості повернути те, що їй по праву належить.

«Час на боці Владіміра Путіна», - сказав член Палати представників Майкл Вальц, який в липні в складі делегації Конгресу побував в українських містах Буча і Ірпінь, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Вальц зауважив, що на окупованих територіях Москва вже створює свої урядові відомства, вилучає українську гривню з обігу, замінюючи її рублем, а також роздає російські паспорти і заповнює ефіри кремлівськими телеканалами.

«Чим більше у Путіна буде часу на те, щоб розставити своїх людей на місцях, тим більше окупація цих регіонів буде ставати новою нормою, доконаним фактом приналежності до Росії», - сказав конгресмен.