WP: Білий дім байдужий до планів Кремля анексувати південь України, і це тривожить не тільки Київ
Критики Байдена навіть серед демократів вказують на те, що команда американського президента не вважає російські погрози про анексію достатньою причиною, щоб посилити підтримку України, інформує
Погрози Росії анексувати окуповані частини України поставили США і їхніх партнерів перед складною дилемою на тлі того, як у Вашингтоні і Києві зростає занепокоєння, чи зможе Захід не допустити цей великий поворот у війні.
Російські чиновники дали зрозуміти, що вони планують провести «голосування» на сході і півдні України 11 вересня в той же час, коли в самій Росії відбудуться регіональні вибори. Держсекретар США Ентоні Блінкен і високопоставлені чиновники Білого дому попередили, що будь-які спроби захопити територію через фальшиві «референдуми» призведуть до того, що Росії доведеться заплатити «вищу ціну». Але, як пише
День, коли Росія збирається проголосити свій суверенітет над окупованими регіонами, наближається. І це посилює страх, що Москва може використати осінні і зимові місяці, щоб закріпити свій контроль над цими територіями, позбавивши Україну можливості повернути те, що їй по праву належить.
«Час на боці Владіміра Путіна», - сказав член Палати представників Майкл Вальц, який в липні в складі делегації Конгресу побував в українських містах Буча і Ірпінь, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Вальц зауважив, що на окупованих територіях Москва вже створює свої урядові відомства, вилучає українську гривню з обігу, замінюючи її рублем, а також роздає російські паспорти і заповнює ефіри кремлівськими телеканалами.
«Чим більше у Путіна буде часу на те, щоб розставити своїх людей на місцях, тим більше окупація цих регіонів буде ставати новою нормою, доконаним фактом приналежності до Росії», - сказав конгресмен.