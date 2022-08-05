Білий дім викликав посла Китаю для обговорення ситуації навколо Тайваню

США засудили військові навчання КНР, які дестабілізують ситуацію в Тайванській протоці, інформує ZN.ua.

Білий дім викликав посла Китаю для обговорення ситуації навколо Тайваню

Білий дім викликав посла Китаю в США Цінь Ган, щоб засудити ескалацію дій Пекіна проти Тайваню та підтвердити, що Сполучені Штати не хочуть кризи в регіоні після візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів, який цього тижня різко загострив напруженість у Тайванській протоці, повідомляє WP.

«Після дій Китаю ми викликали посла [КНР] Цінь Ган в Білий дім, щоб висловити йому протест щодо провокаційних дій КНР. Ми засудили військові дії КНР, які є безвідповідальними та суперечать нашій давній меті підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці», — заявив речник Білого дому Джон Кірбі.

Демонстрація сили Китаєм проти Тайваню включала запуск ракет у море та загрозу територіальним водам острова. Тайвань заявив, що Китай випустив 11 балістичних ракет біля свого північно-східного та південно-західного узбережжя, а японські офіційні особи заявили, що п’ять китайських ракет впали у економічній зоні Японії.

Білий дім також повторив, що він хоче зберегти всі лінії зв’язку відкритими і що нічого не змінилося в політиці Сполучених Штатів «одного Китаю», яка передбачає існування єдиного «китайського суб’єкта без незалежних анклавів». Але Білий дім також підкреслив, що вважає дії Пекіна неприйнятними і буде відстоювати свої цінності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Військові навчання Китаю підвищили напруженість у Тайванській протоці, викликавши побоювання щодо небезпечного прорахунку в одному із найгостріших геополітичних спалахів у світі. Пекін відкрито висловив своє невдоволення через візит Пелосі на Тайвань, який він вважає частиною своєї території. До того ж, відносини США і Китаю вже були напруженими через суперечки щодо торгівлі, прав людини та інших питань.

За словами Кірбі, Білий дім звернув увагу посла КНР на заяву G7, у якій наголошується, що Китай не повинен використовувати візит Пелосі як привід для агресивних військових дій у Тайванській протоці.

«Ми ще раз прояснили, як ми це вже робили приватно на найвищому рівні, так і публічно: нічого не змінилося в нашій політиці одного Китаю. Ми також чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати готові до того, що вирішить зробити Пекін», – сказав Кірбі, додавши, що США реагують на дії Китаю.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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