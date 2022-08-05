Експерт розповів, скільки потрібно HIMARS та MLRS, щоб відкинути окупантів

У ЗСУ має бути не менше 3 бригад зі ствольною артилерією та з реактивними системами залпового вогню HIMARS та MLRS, щоб відкинути російські війська на позиції, що існували станом на 23 лютого 2022 року. Такої думки дотримується військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зараз у ЗСУ налічується близько 20 пускових установок HIMARS та MLRS. Цього вистачає, щоб вести оборонні операції та завдавати ударів по глибокому тилу російських окупантів.

Жданов підкреслив, що для наступальних операцій кількість РСЗВ та ствольної артилерії має бути значно більшою. Якщо ЗСУ отримають 1200-1300 артилерійських систем та 55 далекобійних реактивних систем залпового вогню, тоді можна буде відкинути російські окупаційні війська на позиції, що існували станом на 23 лютого 2022 року.

Нагадаємо, ЗСУ почали застосовувати американські системи залпового вогню HIMARS наприкінці червня. Першим ударом було знищено військову базу російських окупантів в Ізюмі (Харківська область). Тоді було вбито близько 40 російських окупантів. З того часу українські захисники активно застосовують HIMARS, знищуючи в глибокому тилу командні пункти, військові бази та склади російських окупантів.