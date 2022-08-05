Кім закриває Миколаїв на кілька днів

Чи пов'язано це з планами росіян наступати на місто?

Кім закриває Миколаїв на кілька днів
© Facebook / Миколаївська ОДА

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в місті з 23:00 сьогодні до 05:00 8 серпня триватиме довга комендантська година. Про це він повідомив на своєму Телеграм-каналі.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - зауважив Кім, інформує ZN.ua.

За його словами, якщо комусь потрібно буде вигуляти собаку - робити це можна буде близько біля дому, а з собою необхідно мати документи.

Він також попередив, що місто на вихідних буде закритим, його потрібно буде об'їжджати, мости не будуть розводити. За словами Кіма, такі дії не є свідченням того, що ворог готує наступ на Миколаїв, це все для пошуку колаборантів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"
Окупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВАОкупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВА
«Працюйте, браття»: миколаївський таксист цинічно зрадив українців та поплатився«Працюйте, браття»: миколаївський таксист цинічно зрадив українців та поплатився
Миколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гарматиМиколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гармати
Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту — посолБританія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту — посол
Вадатурський збирався до Туреччини для переговорів по зерну – голова Миколаївської облрадиВадатурський збирався до Туреччини для переговорів по зерну – голова Миколаївської облради
Мінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 160 одиниць особового складу, літак, кілька танків та безпілотників: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: відомо про пошкодження житлових будинківОкупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: відомо про пошкодження житлових будинків
Росіяни завдали 9 авіаударів по позиціях ЗСУ на межі Херсонщини і Миколаївщини, але промахнулисяРосіяни завдали 9 авіаударів по позиціях ЗСУ на межі Херсонщини і Миколаївщини, але промахнулися
ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдніЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні
Последние новости
Подгружаем последние новости