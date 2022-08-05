Кім закриває Миколаїв на кілька днів

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в місті з 23:00 сьогодні до 05:00 8 серпня триватиме довга комендантська година. Про це він повідомив на своєму Телеграм-каналі.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - зауважив Кім, інформує ZN.ua .

За його словами, якщо комусь потрібно буде вигуляти собаку - робити це можна буде близько біля дому, а з собою необхідно мати документи.

Він також попередив, що місто на вихідних буде закритим, його потрібно буде об'їжджати, мости не будуть розводити. За словами Кіма, такі дії не є свідченням того, що ворог готує наступ на Миколаїв, це все для пошуку колаборантів.