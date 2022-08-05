Миколаїв закривають, коли, чому і на скільки: "Підписано розпорядження"

Підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться довготривала комендантська година.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, комендантська година буде тривани з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року.

«Всіх прошу ставитися з розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні», - підкреслив Кім.

Також Кім пояснив, що водіям потрібно запланувати обїзд міста.

«Всі пости, поліція попереджені», - розповів Кім, додавши, що виключення будуть робитися тільки в екстрених випадках.

Що стосується міжнародних автобусних рейсів – їх заплановано три і Кім запевнив, що вони виїдуть і квитки не пропадуть.

«Чесним людям турбуватися нема про що, тільки беріть з собою документи. Вигуляти собаку недалеко – можна. Діти у дворі – тоже можна. Просто намагайтеся залишатися вдома», - пояснив Кім.

Також голова Миколаївської ОДА повідомив про хороші новини:

«Ви помітили, що вчора і сьогодні не було «прильотів» С-300. Дякуємо ЗСУ, що вони дістили цій дівізіон. Маю надію, що і надалі так буде».

Також Віталій Кім запевнив, що ніякого нападу на Миколаїв не буде.

«Нападають наші. Загрози ніякої немає. Оточенням не пахне, це неможливо», - запевнив Кым, додавши, що також продовжуэться робота по пошуку колаборантів.