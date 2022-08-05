Президент Мексики закликав запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світу
Він зазначив, що світ зіштовхнувся з низкою криз, які стосуються всіх народів, інформує
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував запровадити п'ятирічне «перемир'я» на глобальному рівні, щоб уникнути війн та конфронтації. Про це
Він зазначив, що світ зіштовхнувся з низкою криз, які стосуються всіх народів.
«Спочатку це була пандемія коронавірусу, потім війна РФ проти України, тепер ця напруженість навколо Тайваню, у нас є проблеми через відсутність зростання економіки, все більше бідності, глобальна інфляція», - сказав президент Мексики.
На його думку, сприяти такій ініціативі могла б ООН, а початком її реалізації має стати закінчення війни РФ проти України. Крім того, «перемир'я», за словами президента Мексики, має стосуватися всіх військових конфліктів і торгових воєн.
«Сприяти продуктивній діяльності, створювати робочі місця, допомагати бідним та прагнути до співпраці країн і народів для розвитку», - так окреслив завдання ініціативи Андрес Мануель Лопес Обрадор.