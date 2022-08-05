Президент Мексики закликав запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світу

Він зазначив, що світ зіштовхнувся з низкою криз, які стосуються всіх народів, інформує ZN.ua.

Президент Мексики закликав запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світу
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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував запровадити п'ятирічне «перемир'я» на глобальному рівні, щоб уникнути війн та конфронтації. Про це повідомляє Excelsior.

Він зазначив, що світ зіштовхнувся з низкою криз, які стосуються всіх народів.

«Спочатку це була пандемія коронавірусу, потім війна РФ проти України, тепер ця напруженість навколо Тайваню, у нас є проблеми через відсутність зростання економіки, все більше бідності, глобальна інфляція», - сказав президент Мексики.

На його думку, сприяти такій ініціативі могла б ООН, а початком її реалізації має стати закінчення війни РФ проти України. Крім того, «перемир'я», за словами президента Мексики, має стосуватися всіх військових конфліктів і торгових воєн.

«Сприяти продуктивній діяльності, створювати робочі місця, допомагати бідним та прагнути до співпраці країн і народів для розвитку», - так окреслив завдання ініціативи Андрес Мануель Лопес Обрадор.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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