Financial Times: Україна хоче розширити "зернову угоду" з РФ на інші товари

Але у Зеленського вважають, що Росія шукатиме спосіб зірвати домовленості, інформує ZN.ua.

Financial Times: Україна хоче розширити
© facebook/Александр Кубраков

Україна припускає, що стамбульську угоду з РФ про розблокування трьох портів у районі Одеси для експорту зерна буде розширено і на інші групи товарів. Про це пише Financial Times.

Як заявив Тарас Качка, представник України з питань торгівлі та заступник міністра економіки, ця угода може бути зразком для подальших домовленостей.

"Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном та залізною рудою?", - сказав він.

За його словами, у липні Україна змогла експортувати близько 3 млн тонн зерна альтернативними маршрутами – дорогами, залізницею та річкою Дунай. Це менше половини того обсягу, що до війни експортувався через морські порти.

Михайло Подоляк, старший радник президента Володимира Зеленського, сказав, що Росія, ймовірно, дотримуватиметься угоди якийсь час, поки це відповідає її інтересам.

"Мені здається, що ці [морські] каравани якийсь час ходитимуть туди-сюди, паралельно з російськими караванами, які теж хочуть возити своє зерно. Росія шукатиме спосіб знову все це заблокувати. Це мій песимістичний та оптимістичний сценарій, зліплені воєдино ", - сказав він.


Олена Середа, ZN.ua





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