ЗСУ знищили чотири системи ППО росіян: в ОК "Південь" прозвітували про втрати ворога за добу

ЗСУ продовжують здійснювати точні удари по позиціях ворога на півдні. Наприклад, учора захисники знищили чотири зенітні ракетні комплекси С-300, радіолокаційну систему "Імбір" та особовий склад ЗС РФ . Про це звітує пресслужба оперативного командування "Південь".

Учора росіяни силами спецвзводу та бронетехнікою намагалися штурмувати позиції захисників за напрямом Сухий Ставок та Лозова. Успіхів рашисти не мали. У відповідь наші військові з ракетно-артилерійських підрозділи атакували ППО та логістичні пункти ворога, інформує ZN.ua .

Учора на півдні ЗСУ знищили: