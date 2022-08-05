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2022-08-05
ЗСУ знищили чотири системи ППО росіян: в ОК "Південь" прозвітували про втрати ворога за добу
Захисники відбили усі спроби штурму рашистів.
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ЗСУ продовжують здійснювати точні удари по позиціях ворога на півдні. Наприклад, учора захисники знищили чотири зенітні ракетні комплекси С-300, радіолокаційну систему "Імбір" та особовий склад ЗС РФ. Про це звітує
Учора росіяни силами спецвзводу та бронетехнікою намагалися штурмувати позиції захисників за напрямом Сухий Ставок та Лозова. Успіхів рашисти не мали. У відповідь наші військові з ракетно-артилерійських підрозділи атакували ППО та логістичні пункти ворога, інформує
Учора на півдні ЗСУ знищили:
- 39 окупантів,
- 4 ЗРС С-300,
- станцію РЛС "Імбир",
- 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- міномет "Волошка" 82-мм.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua