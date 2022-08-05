ЗСУ знищили чотири системи ППО росіян: в ОК "Південь" прозвітували про втрати ворога за добу

Захисники відбили усі спроби штурму рашистів.

ЗСУ знищили чотири системи ППО росіян: в ОК
© DW

ЗСУ продовжують здійснювати точні удари по позиціях ворога на півдні. Наприклад, учора захисники знищили чотири зенітні ракетні комплекси С-300, радіолокаційну систему "Імбір" та особовий склад ЗС РФ. Про це звітує пресслужба оперативного командування "Південь".

Учора росіяни силами спецвзводу та бронетехнікою намагалися штурмувати позиції захисників за напрямом Сухий Ставок та Лозова. Успіхів рашисти не мали. У відповідь наші військові з ракетно-артилерійських підрозділи атакували ППО та логістичні пункти ворога, інформує ZN.ua.

Учора на півдні ЗСУ знищили:

  • 39 окупантів,
  • 4 ЗРС С-300,
  • станцію РЛС "Імбир",
  • 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
  • міномет "Волошка" 82-мм.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ відкинули ворога ще від одного села під Ізюмом: опубліковано мапу місцевостіЗСУ відкинули ворога ще від одного села під Ізюмом: опубліковано мапу місцевості
"Денацифікація дісталася росіян": з'явилися кадри руйнівної НП з військовою технікою під Бєлгородом"Денацифікація дісталася росіян": з'явилися кадри руйнівної НП з військовою технікою під Бєлгородом
Прогноз ISW: Україна перехопить стратегічну ініціативу і знову змусить росіян до «кроків доброї волі»Прогноз ISW: Україна перехопить стратегічну ініціативу і знову змусить росіян до «кроків доброї волі»
"Слава Україні": у грузинському закладі ввели правила для росіян, привівши жителів країни-агресора в сказ"Слава Україні": у грузинському закладі ввели правила для росіян, привівши жителів країни-агресора в сказ
Північна Македонія передала Україні чотири літакиПівнічна Македонія передала Україні чотири літаки
ЗСУ під Слов'янськом змусили ворога втікати: зведення Генштабу на вечір 4 серпняЗСУ під Слов'янськом змусили ворога втікати: зведення Генштабу на вечір 4 серпня
ЗСУ вибили окупантів із двох сіл і потіснили ворога під Ізюмом: карта місцевостіЗСУ вибили окупантів із двох сіл і потіснили ворога під Ізюмом: карта місцевості
Мінус 150 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на ранок 4 серпняМінус 150 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на ранок 4 серпня
У військ РФ значні втрати, піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст — ГайдайУ військ РФ значні втрати, піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст — Гайдай
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Последние новости
Подгружаем последние новости