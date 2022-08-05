Мобілізація в Україні: чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового обліку

Під час військового стану та загальної мобілізації виїзд з України заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте, питання про перетин кордону часто виникає у чоловіків, які мають документи з позначкою "знято з військового обліку". У Держприкордонній службі розповіли, на що можуть розраховувати такі громадяни.

Мобілізація в Україні: чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового обліку

Так, за словами прикордонників, ця позначка не підтверджує ні інвалідність чоловіка, ні його непридатність у воєнний час за станом здоров'я. При цьому остаточне рішення щодо виїзду з країни приймають працівники ДПСУ у пункті пропуску на кордоні, після того як вивчать усі документи та з'ясують усі обставини.

Щодо обмежено придатних у воєнний час громадян, то їм не можна перетинати кордон.

Мобілізація в Україні: чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового обліку
Є кілька різних лазівок, які дозволяють українцям виїхати за кордон. Наприклад, чоловік, дружина якого служить у ЗСУ, має право виїхати за кордон з дітьми віком до 18 років. Для перетину кордону необхідно свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб та довідку про службу у Збройних Силах.

Раніше повідомлялося, чи можна під час війни виїхати за кордон чоловікам, які мають подвійне громадянство.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
У жодному разі не можна допускати війну взимку, - політолог Вадим КарасьовУ жодному разі не можна допускати війну взимку, - політолог Вадим Карасьов
"Жодних прав і свобод": в Офісі президента пояснили, чим загрожує Україні "заморозка війни""Жодних прав і свобод": в Офісі президента пояснили, чим загрожує Україні "заморозка війни"
На Закарпатті псевдоволонтери переправляли ухилянтів за кордон: скільки коштувала та як працювала "схема"На Закарпатті псевдоволонтери переправляли ухилянтів за кордон: скільки коштувала та як працювала "схема"
ДБР завадило бізнесмену Кауфману виїхати з України — ЗМІДБР завадило бізнесмену Кауфману виїхати з України — ЗМІ
"Менше дрег-квін, більше Чака Норіса": Орбан назвав ідіотами тих, хто вважає його расистом"Менше дрег-квін, більше Чака Норіса": Орбан назвав ідіотами тих, хто вважає його расистом
"Забув пігулки прийняти?": президент Мексики здивував заявою, як зупинити війну в Україні"Забув пігулки прийняти?": президент Мексики здивував заявою, як зупинити війну в Україні
Без переговорів Росії та США миру в Україні не буде — ОрбанБез переговорів Росії та США миру в Україні не буде — Орбан
В Україні до 40% впав рівень охоплення щепленнями, йдеться передусім про дітейВ Україні до 40% впав рівень охоплення щепленнями, йдеться передусім про дітей
"Слава Україні": у грузинському закладі ввели правила для росіян, привівши жителів країни-агресора в сказ"Слава Україні": у грузинському закладі ввели правила для росіян, привівши жителів країни-агресора в сказ
Північна Македонія передала Україні чотири літакиПівнічна Македонія передала Україні чотири літаки
Последние новости
Подгружаем последние новости