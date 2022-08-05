Мобілізація в Україні: чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового обліку

Під час військового стану та загальної мобілізації виїзд з України заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте, питання про перетин кордону часто виникає у чоловіків, які мають документи з позначкою "знято з військового обліку". У Держприкордонній службі розповіли, на що можуть розраховувати такі громадяни.

Так, за словами прикордонників, ця позначка не підтверджує ні інвалідність чоловіка, ні його непридатність у воєнний час за станом здоров'я. При цьому остаточне рішення щодо виїзду з країни приймають працівники ДПСУ у пункті пропуску на кордоні, після того як вивчать усі документи та з'ясують усі обставини.

Щодо обмежено придатних у воєнний час громадян, то їм не можна перетинати кордон.

Є кілька різних лазівок, які дозволяють українцям виїхати за кордон. Наприклад, чоловік, дружина якого служить у ЗСУ, має право виїхати за кордон з дітьми віком до 18 років. Для перетину кордону необхідно свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб та довідку про службу у Збройних Силах.

Раніше повідомлялося, чи можна під час війни виїхати за кордон чоловікам, які мають подвійне громадянство.