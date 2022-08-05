"Менше дрег-квін, більше Чака Норіса": Орбан назвав ідіотами тих, хто вважає його расистом

Він зачитав уривок з конституції Угорщини, де визнається шлюб між чоловіком та жінкою, інформує ZN.ua.

© REUTERS/Bernadett Szabo

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав ідіотами людей, які вважають його расистом після скандальної заяви про змішані раси. Під час виступу перед консерваторами в Техасі для свого виправдання він сказав, нібито "християнський політик не може бути расистом", пише CBS News.

"Я вже бачу завтрашні заголовки. Ультраправий європейський расист і антисеміт, троянський кінь Путіна, виступає з промовою на конференції консерваторів. Але я не хочу давати їм жодних ідей, вони найкраще знають, як писати фейкові новини", - заявив Орбан.

Він також зачитав уривок з конституції Угорщини, де визнається шлюб між чоловіком та жінкою.

"Менше дрег-квін і більше Чака Норріса", — додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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