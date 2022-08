Дії військ РФ підірвали безпеку роботи Запорізької АЕС — Міноборони Британії

Після п’яти місяців окупації наміри РФ щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Однак дії, які загарбники вчинили на об’єкті, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи станції, повідомляє Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, діють у районах, прилеглих до електростанції, і використовували артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, для обстрілу території України на західному березі Дніпра.

«Війська РФ , ймовірно, використовували ширшу територію об’єкта, зокрема сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх сил, використовуючи захищений статус атомної електростанції, щоб зменшити ризик для свого обладнання та особового складу від нічних українських атак», - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.