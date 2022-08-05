"Забув пігулки прийняти?": президент Мексики здивував заявою, як зупинити війну в Україні

"Забув пігулки прийняти?": президент Мексики здивував заявою, як зупинити війну в Україні

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував оголосити перемир'я щонайменше на п'ять років.

За його словами, потрібно припинити всі військові конфлікти та торговельні війни, пише Politeka.net із посиланням на Excelsior.

Точкою відліку початку такого періоду мексиканський лідер пропонує вважати припинення бойових дій в Україні.

війна, вулиця, руїни, Луганська область

Лопес Обрадор заявив, що можна було б попросити США, Росію, Китай прийняти його пропозицію, а також подати її до ООН.

"Стимулювати продуктивну діяльність, створювати робочі місця, дбати про бідних і прагнути співпраці країн і народів з метою розвитку", - такі дії запропонував президент Мексики у відповідь на глобальні виклики.

Заява президента Мексики викликала бурхливі обговорення в соцмережах. У коментарях люди пишуть, що війна в Україні припиниться одразу, як тільки росія забереться з її території.

«Взагалі не віддуплює що відбувається», «Шредер по-мексиканськи», «Перемир'я без вирішення територіальної суперечки між державами не вирішити, що за дитячі казки», «Забув таблетки прийняти?», «Сказав той, хто не може навести лад у себе», «Віддайте рашці свої землі та мириться з нею хоч до втрати пульсу», «Хай валять із нашої землі, тоді можна буде про щось розмовляти», - коментують заяву Лопеса Обрадора в соцмережах.

Додамо, раніше Мексика засудила напад росії на Україну.

«Ми вважаємо неприйнятним вторгнення росії в Україну, тому що ми самі страждали від агресії (мається на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення до Мексики – ред.). Ми виступаємо за мирне врегулювання конфліктів", – заявив мексиканський лідер.

При цьому вводити санкції проти росії Андрес Мануель Лопес Обрадор відмовився.


Катерина Петренко, politeka.net





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