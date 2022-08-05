Росія може сфабрикувати докази, щоб звинуватити Україну в трагедії в Оленівці — Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі попередив, що росіяни зроблять все, аби звинуватити Україну в ударі по колонії з військовополоненими в Оленівці, де загинули наші герої. Його слова цитує пресслужба Білого дому , інформує ZN.ua .

"Російські офіційні особи спробують підставити українські Збройні сили", - сказав Кірбі.

У Вашингтоні попереджають, що для правдоподібності своєї версії рашисти можуть підкинути уламки з боєприпасів, які ЗСУ використовують для систем HIMARS.

"Це ще один приклад звичної для Росії методички: звинувачувати інших у тому, що зробили вони самі", — додав він.