Росія може сфабрикувати докази, щоб звинуватити Україну в трагедії в Оленівці — Білий дім

Це стандартна російська методичка, додають там.

Росія може сфабрикувати докази, щоб звинуватити Україну в трагедії в Оленівці — Білий дім
© Twitter журналіста Крістофера Міллера

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі попередив, що росіяни зроблять все, аби звинуватити Україну в ударі по колонії з військовополоненими в Оленівці, де загинули наші герої. Його слова цитує пресслужба Білого дому, інформує ZN.ua.

"Російські офіційні особи спробують підставити українські Збройні сили", - сказав Кірбі.

У Вашингтоні попереджають, що для правдоподібності своєї версії рашисти можуть підкинути уламки з боєприпасів, які ЗСУ використовують для систем HIMARS.

"Це ще один приклад звичної для Росії методички: звинувачувати інших у тому, що зробили вони самі", — додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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