"Вже позначається на полі бою": нова тактика ЗСУ створила росії серйозні проблеми

українські військові, бійці ЗСУ

Оцінки американської та західної розвідки підтверджують ідею про те, що наступні тижні чи місяці матимуть вирішальне значення для України.

Навіть якщо російські сили не вдасться значно відкинути, потужний контрнаступ може зміцнити довіру союзників України, пише The New York Times .

Тим часом росія має великі проблеми з поповненням живої сили, технікою та боєприпасами. Представники США та Європи зазначають, що операції росії можуть сповільнитися і це підвищить шанси українського контрнаступу на успіх.

Ознак проблем, як зазначає видання, достатньо. Так, артилерійські снаряди не потрапляють у ціль, у перехопленнях російські солдати скаржаться, що їм дали старі танки та повідомляють про різке збільшення числа загиблих та поранених.

танк окупантів

Також наголошується, що росія вже направила майже 85 відсотків своєї розгорнутої армії для бойових дій в Україні, залучаючи війська з Далекого Сходу країни та дислоковані по всьому світу. За даними розвідки США та союзників, навіть за найскромніших цифр росія втратила цього року більше солдатів, ніж Радянський Союз за десятиліття боїв в Афганістані.

«Хоча проблеми з російським обладнанням не такі гострі, як брак робочої сили, вони є значними», - зазначає видання.

Так, російським військам довелося замінити нові та сучасні танки старішими версіями. Витративши запаси високоточних ракет, росія зробила ставку на артилерійські системи. Але використання Україною сучасної зброї змусило росію відтіснити її від лінії фронту, що знизило її ефективність.

ЗСУ, ракета, обстріл

За словами американських офіційних осіб, Росія має величезні запаси артилерійських снарядів, але навіть з ними є проблеми: багато з них старіють і зберігалися в поганих умовах, що знижує їхню ефективність.

«Високопоставлені американські військові заявили, що нестача в Росії живої сили, зброї та боєприпасів уже позначається на полі бою. Нова українська тактика, що забезпечується західним обладнанням, також ефективно скоротила кількість снарядів, доступних у будь-який час для російських передових військ», - пише The New York Times, додаючи, що ЗСУ використовували поставлену американцями зброю, наприклад, HIMARS, для знищення десятків російських командних пунктів, об'єктів протиповітряної оборони та складів боєприпасів, порушуючи потік боєприпасів до військ Росії на передовий.

ЗСУ, бій, HIMARS


Катерина Петренко, politeka.net





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