Північна Македонія передала Україні чотири літаки

Бойові машини раніше вже належали Україні

Північна Македонія передала Україні чотири літаки
Македонія передала Україні чотири літаки Су-25
© mkd

Північна Македонія передала Україні чотири військові штурмові бомбардувальники «Су-25». Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Чотири військові літаки "СУ-25", які Північна Македонія купила в України під час конфлікту 2001 року за чотири мільйони євро, цими днями передали Україні», - зазначив Братчук.

За даними македонських ЗМІ, у Міноборони Північної Македонії цю інформацію не спростували і не підтвердили. Йдеться про літаки, які Македонія планувала продати ще в 2004 році.

Під час конфлікту в Македонії в червні 2001 року Македонія закупила в України чотири бойові літаки «СУ-25», три одномісних і один двомісний. Літаки призначені для безпосередньої підтримки піхоти, а під час конфлікту здійснили кілька бойових вильотів на підтримку наземних дій македонських сил безпеки.

Навесні 2003 року міністерство оборони Македонії заявило, що потреба в бойових літаках при формуванні збройних сил відпала, і в 2004 році літаки були законсервовані і підготовлені до продажу.


Артем Руденко, ZN.ua





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