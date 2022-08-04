В Генштабі розповіли про ймовірність наступу з території Білорусі
Зберігається загроза ракетних обстрілів
Ймовірність наступу з території Білорусі залишається низькою. Однак, зберігається загроза ракетних обстрілів. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
За його
«До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні», - Зазначив Громов.
Бригадний генерал повідомив, що в російському населеному пункті Валуйки організовано «волонтерський штаб» за допомогою якого вивозять переправляють крадене майно.
«На тимчасово окуповану територію України з цього штабу доставляють передачі для російських окупантів, а з території нашої держави цивільними автомобілями вивозять награбоване майно українців», – сказав він.