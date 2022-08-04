В Генштабі розповіли про ймовірність наступу з території Білорусі

Зберігається загроза ракетних обстрілів

В Генштабі розповіли про ймовірність наступу з території Білорусі
Зберігається небезпека ракетних обстрілів з території Білорусі
© Кирило Тимошенко / Telegram

Ймовірність наступу з території Білорусі залишається низькою. Однак, зберігається загроза ракетних обстрілів. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, з метою відволікти увагу ЗСУ, в прикордонних з Україною областях, розгорнуто угруповання військ прикриття держкордону Росії.

«До складу цих військ входять строковики або офіцери, які відмовились воювати в Україні», - Зазначив Громов.

Бригадний генерал повідомив, що в російському населеному пункті Валуйки організовано «волонтерський штаб» за допомогою якого вивозять переправляють крадене майно.

«На тимчасово окуповану територію України з цього штабу доставляють передачі для російських окупантів, а з території нашої держави цивільними автомобілями вивозять награбоване майно українців», – сказав він.


Артем Руденко, ZN.ua





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