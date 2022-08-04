Російські військові обстріляли село поблизу Запоріжжя

Вибухи чули мешканці деяких районів міста.

Російські військові обстріляли село поблизу Запоріжжя
Фото ілюстративне
© Запоріжжя Онлайн/Facebook

Війська РФ увечері 4 серпня завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по території одного з сіл Запорізького району. Звуки вибухів було чутно і в обласному центрі, повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Telegram.

“Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста між п‘ятою та шостою вечора – це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району”, – написав він.

За інформацією Куртєва, у результаті обстрілів з боку загарбників загорілася трава. Безпосередньо в Запоріжжі ситуація залишається спокійною.


Максим Царук, ZN.ua





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