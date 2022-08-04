Влада Берліна не дала згоди на виставку знищеної техніки РФ

Два музейних оператора хочуть виставити знищену силами української армії російську військову техніку в Берліні, але їхню заявку відхила місцева влада. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Тепер український посол вимагає дозволити проведення виставки та звернувся до мера Берліну Франціски Гіффі.
"Знищена російська військова техніка, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстку війну на знищення", - зазначив Мельник.
«Це скасування - справжній скандал! Я звертаюся до правлячого мера і окружного офісу с проханням скасувати це дивне рішення і дозволити танкову виставку в Берліні. Це означало б справжню солідарність з Україною», - написав Мельник у Twitter.