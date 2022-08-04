Влада Берліна не дала згоди на виставку знищеної техніки РФ

Виставку хотіли організувати два музейних оператори

Влада Берліна не дала згоди на виставку знищеної техніки РФ
У Берліні не дозволили проведення виставки знищеної техніки РФ
© 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook

Два музейних оператора хочуть виставити знищену силами української армії російську військову техніку в Берліні, але їхню заявку відхила місцева влада. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Тепер український посол вимагає дозволити проведення виставки та звернувся до мера Берліну Франціски Гіффі.

"Знищена російська військова техніка, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстку війну на знищення", - зазначив Мельник.

Diese Absage ist ein echter Skandal! Ich appelliere an die Regierende B?rgermeisterin @FranziskaGiffey und das Bezirksamt Mitte, diese merkw?rdige Entscheidung zur?ckzunehmen & die Panzer-Ausstellung in Berlin zuzulassen. Das hie?e wahre Solidarit?t mit der Ukraine @ennolenze https://t.co/qibyR24oNe pic.twitter.com/kQWuMYbzEi

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 4, 2022

«Це скасування - справжній скандал! Я звертаюся до правлячого мера і окружного офісу с проханням скасувати це дивне рішення і дозволити танкову виставку в Берліні. Це означало б справжню солідарність з Україною», - написав Мельник у Twitter.


Артем Руденко, ZN.ua





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