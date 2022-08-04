Росія не пропонує діалог, а пропонує нам здатися – Зеленський

Президент наголосив, що можливий діалог з РФ – це насправді ультиматум з її сторони, інформує ZN.ua.

Росія не пропонує діалог, а пропонує нам здатися – Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський наразі не говорить про закінчення війни Росії проти нашої держави мирним шляхом, адже Москва насправді не готова розпочати діалог, а лише пропонує Україні здатися для досягнення власних цілей. Про це голова країни сказав на онлайн-зустрічі з журналістами Африки.

За словами Зеленського, до 24 лютого, він упродовж трьох років говорив лідерам ЄС про бажання провести прямі переговори з Владіміром Путіним і потребу не допустити повномасштабного вторгнення в Україну, яке стане причиною загибелі десятків і сотень тисяч людей і появи мільйонів біженців.

"Ви не знайдете сьогодні лідерів у Європейському Союзі, які б не отримали від мене сигнала упродовж цих трьох років", – зазначив президент.

Він розповів, що сам неодноразово телефонував "йому" (ймовірно, маючи на увазі Путіна, – ред.). Проте російська сторона завжди знаходила причини для того, щоб відмовитися від можливості діалогу.

Зеленський пояснив, що після початку повномасштабної війни та скоєних окупантами воєнних злочинів проти України не міг продовжувати спроби розпочати мирні переговори.

"Я після цього що повинен зробити? Подзвонити ще раз їм? Ви зрозумійте, це не діалог, це не примирення. Це ультиматум з їхньої сторони. І він звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас убивати"", – сказав голова держави.


Максим Царук, ZN.ua





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