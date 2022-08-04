ЗРК С-300 стає головною ударною силою окупантів: чому це водночас хороша та погана новина

Російські ЗРК С-300 стають основними ракетами "тактичного" та "оперативно тактичного" типу у російських окупантів.

Про це пише військовий аналітик Олександр Коваленко:

"Сьогодні у Запорізькій області було здійснено обстріл з боку РВВ за допомогою ЗРК С-300.

На перший погляд у цьому повідомленні не було нічого нового, адже статистика обстрілів українських міст та сіл стає все більшою, на жаль, сухою буденністю. Але важливим є те, що це було перше застосування переналаштованого для завдання ударів по поверхні С-300 у Запорізькій області.

Досі центрами обстрілів переналаштованих С-300 були Миколаївська та Харківська область. Тепер їхню сумну компанію склало Запоріжжя. І це багато про що говорить.

Окупанти починають масово переходити застосування С-300 по поверхні, переналаштовуючи ЗРК з ведення вогню по повітряним об'єктам. Це викликано дефіцитом ракет “тактичного” і “оперативно тактичного” рівня. Йдеться про ТРК Точка-У та ОТРК Іскандер.

Переналаштована ракета С-300 парадоксальна штука. У цих ракет точність або катастрофічно ніяка, або досить висока. Все залежить від присутності елемента наведення - цілепокажчика, яким може бути БПЛА, або навідник. Немає наведення – точність як у Х-22, є наведення – як у КР Калібр.

Найчастіше ніякого наведення немає, просто пускають у бік населеного пункту. І в цьому основна біда, адже ракета має величезну кількість вражаючих елементів.

Так, з одного боку, це демонструє те, наскільки видихається “друга” армія у світі. Згадати хоча б танки Т-62, ПТ-76, ракети Х-22 та гаубиці Д-20. З іншого боку, вони шукають шляхи виходу з ситуації, що склалася, і ці шляхи супроводжуються примітивними, обмеженими в можливостях окупантів, але не менш жахливими за своєю небезпекою для життя людей рішеннями».