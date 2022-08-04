FT: Україна зможе визволити Херсон до кінця року, але не більше

Обмежені поставки західної зброї змусили Україну зосередитися на на поверненні контролю над Херсоном, який потрапив під російський контроль на початку березня, замість того, щоб намагатися визволити території на Донбасі.

Там українським військовим досі не вистачає зброї і бійців, щоб провести ефективні операції, - сказали Financial Times троє чиновників, поінформованих про деталі ситуації. Армія України використовує установки HIMARS, щоб знищити російські склади зброї і ускладнити для російських військ завдання забезпечення підрозділів у Херсоні. Таким чином, українські захисники намагаються позбавити ворога вогневої переваги, яка допомогла армії Кремля наступати на Донбасі.

«Без ліній забезпечення росіяни просто не зможуть підтримувати такий рівень обстрілів, вони дуже багато споживають ресурсів. Їм доведеться застосувати піхоту, ПЗРК, відносно легке озброєння», - пояснив виданню неназваний український чиновник.

«Якщо і коли це станеться, наступ на Херсон буде значним і може дати Україні імпульс і можливість відновити наратив», - сказав військовий аналітик Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Семюел Кренні-Еванс.

Херсон - єдине велике місто за межами Донбасу, яке Росії вдалося взяти під контроль. Він розташований на правому березі Дніпра. Віддаленість міста від маршрутів забезпечення робить його привабливою ціллю для розтягнутої української армії. Нещільна лінія фронту робить 49 армію РФ , розгорнуту на правому березі Дніпра, уразливою до оточення, - повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

«Херсон - населений центр з найбільшим політичним значенням з усіх, які окупувала Росія. І він зараз фактично відрізаний від інших окупованих територій», - пояснили в британському міноборони.

В Україні кажуть, що трохи менше 50 сіл в Херсонській області вже визволені. Але українські чиновники побоюються, що битва за повернення контролю над містом може стати єдиною великою контратакою, яку вдасться провести до зими. В Києві скаржаться, що установки HIMARS прибувають повільно. А крім того Вашингтон вимагає, щоб українські сили використовували їх лише в межах своєї території. Це заважає нейтралізувати критичну російську інфраструктуру, таку як 19-кілометровий міст через Керченську протоку, який сполучає Крим і з Росією.