Колаборанти вкрали 650 тисяч тонн українського зерна: названо імена зрадників

аграрії, зерно у вагонах, вагони

Служба безпеки України встановила колаборантів, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад $200 млн з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи усіма членами екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване», — заявила спецслужба.

СБУ. Фото: скріншот Youtube-відео

Про підозру оголошено наступним фігурантам:

євгену балицькому — очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області;

олександру сауленку — самопроголошеному меру міста Бердянськ;

володимиру стельмаченку — самопроголошеному директору Бердянського морського порту.

Крім того, суд наклав арешт на майно (у тому числі на чотири повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області) та корпоративні права, які належать балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 млн грн.


Алексей Ионов, politeka.net





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