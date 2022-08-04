"Просунулися в глибину": ЗСУ звільнили нові території на Донецькому напрямі, подробиці

ЗСУ, танки

Збройні сили продовжують контрнаступ і за останній тиждень звільнили від окупантів два населені пункти.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів два населені пункти – села Мазанівка та Дмитрівка. Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, протягом тижня українські військові значно покращили свої позиції та змогли просунутися у глибину оборони російської армії на Донеччині.

"Протягом тижня наші війська покращили тактичне становище і просунулися в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти - Мазанівка та Дмитрівка", - розповів Громов.


Галина Струс, politeka.net





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