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2022-08-04
Захисники України звільнили два села на сході – Генштаб
Наші воїни просунулися на слов'янському напрямку.
Фото ілюстративне© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Українські військовослужбовці протягом тижня повернули під свій контроль ще два населених пункти на слов'янському напрямку – села Дмитрівка Харківської області й Мазанівка Донецької. Про це на
За його словами, упродовж останнього тижня на цьому напрямку наші бійці також покращили тактичне положення та змогли просунутися вглиб оборони російських окупантів у районах Мазанівки, Бражківки, Сулугунівки та Дмитрівки.
Максим Царук, ZN.ua