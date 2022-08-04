Захисники України звільнили два села на сході – Генштаб

Наші воїни просунулися на слов'янському напрямку.

Захисники України звільнили два села на сході – Генштаб
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські військовослужбовці протягом тижня повернули під свій контроль ще два населених пункти на слов'янському напрямку – села Дмитрівка Харківської області й Мазанівка Донецької. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, упродовж останнього тижня на цьому напрямку наші бійці також покращили тактичне положення та змогли просунутися вглиб оборони російських окупантів у районах Мазанівки, Бражківки, Сулугунівки та Дмитрівки.


Максим Царук, ZN.ua





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