В ОП та МЗС відреагували на заяву Amnesty International про те, що ЗСУ наражають на небезпеку цивільне населення

Звіт організації прокоментували Подоляк та Кулеба.

В ОП та МЗС відреагували на заяву Amnesty International про те, що ЗСУ наражають на небезпеку цивільне населення

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські сили наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи системи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, намагаючись зупинити війська РФ. Звіт опубліковано на сайті організації. На таку заяву вже відреагували радник керівника ОП Михайло Подоляк та глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Тактика України порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки вона перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Російські удари по населених пунктах, які послідували за цим, призвели до загибелі мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури», - йдеться у звіті.

В Amnesty International заявили, що з квітня по липень представники організації кілька тижнів досліджували російські удари в Харківській та Миколаївській областях, а також на Донбасі.

«Під час цих розслідувань Amnesty знайшла докази того, що українські війська завдавали ударів із житлових районів, а також базувались у цивільних будівлях у 19 містах і селах регіонів», - зазначається у звіті.

В організації також додали, що не знають, чи українські військові просили або допомагали цивільним особам евакуюватися з прилеглих будівель, щоб захистити мирне населення.

«Багато російських ударів, які Amnesty задокументувала за останні місяці, були здійснені за своєю суттю невибірковою зброєю, включаючи заборонені міжнародними стандартами касетні боєприпаси або іншу вибухову зброю з широким радіусом дії. Практика українських військових щодо розміщення військових об’єктів у населених пунктах жодним чином не виправдовує невибіркових атак Росії», - наголошується у звіті організації.

Радник керівника ОП у відповідь на звіт Amnesty International сказав, що «єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Він додав, що українські захисники боронять свій народ і сім'ї, а також наголосив, що життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому українська сторона проводить евакуацію мешканців прифронтових міст.

«Сьогодні РФ докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди», - написав Подоляк у твіттер.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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