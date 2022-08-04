Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП

Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП

Пожежа спалахнула в лісі Грюневальд у Берліні вранці в четвер після вибуху на поліцейському складі боєприпасів.

Про це повідомляє DW.

Пожежна служба Берліна повідомила про пожежу в Twitter, зазначивши, що "наразі в Грюневальді триває пожежа та відбуваються вибухи".

Загроза подальших вибухів і розлітання уламків означала, що пожежники не могли систематично гасити вогонь, а персонал був змушений триматися на відстані кілометра від полум’я.

"Ситуація небезпечна", - сказав Томас Кірштайн з пожежного департаменту, закликаючи жителів триматися подалі від лісу. Пожежна служба викликала підкріплення, включаючи військових фахівців.

Вогонь безпосередньо не загрожував будинкам, хоча чиновники попередили, що сухі умови та надзвичайна спека, які очікуються в четвер, означають, що вогонь може поширитися. Проте пожежники повідомили, що не допустять пошкодження майна.

Національний залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що вогонь порушив рух місцевих і міжміських поїздів.

За даними місцевої служби дорожнього руху, ділянку автобану між Іспанською алеєю та Хюттенвегом також було закрито в обох напрямках, як і дві менші вулиці. Пожежні служби заявили, що, ймовірно, ділянка дороги — відома як AVUS — залишиться закритою до кінця дня четверга.

Речник поліції сказав, що поки неясно, як саме сталися вибухи. Це місце використовується для зберігання та проведення контрольованих вибухів боєприпасів або зброї і охороняється підрозділами берлінської поліції з утилізації зброї.

NEW - Forest fire rages after explosion at police blast site in Berlin's Grunewald forest.pic.twitter.com/2nlZ0BqPC3

— Disclose.tv (@disclosetv) August 4, 2022


Алексей Ионов, politeka.net





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