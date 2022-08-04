Столтенберг назвав два завдання НАТО у війні РФ проти України

Війна РФ проти України — це напад на світовий порядок, тому агресору не можна дозволити перемогти, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, у війні Росії проти України перед Альянсом є два завдання: підтримувати Україну і не допустити прямого зіткнення між НАТО і РФ , запобігти поширенню війни.

«НАТО – це спільнота, де основна ідея полягає в тому, що напад на одну країну є нападом на всі. Її мета - не спровокувати війну. Мета – запобігти війні. Зараз це важливіше, ніж будь-коли, у більш небезпечному світі, з війною в Європі, де Росія напала на Україну», - зазначив він.

За його словами, РФ кинула виклик світовому порядку.

«Зрештою, війну спровокувала його (президента РФ Владіміра Путіна – ред.) вимога російського контролю над Україною і намагання не допустити розширення НАТО. Він не поважає бажання України стати частиною нашої спільноти або суверенні рішення інших країн подати заявку на членство в НАТО», - додав Столтенберг.

Він підкреслив, що «у цьому конфлікті (війні РФ проти України – ред.) НАТО має два завдання». Перше — це підтримувати Україну і не допустити повномасштабної війни між Альянсом і Росією.

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс підтримує право України на самооборону та нагадав про велику мужність українського народу.

«Ми маємо моральний обов’язок підтримати їх. Ми бачимо військові дії, напади на цивільне населення та руйнування, яких не було з часів Другої світової війни», - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що в інтересах Альянсу, аби Путін не досяг успіху в своїх амбіціях щодо України.

«Якщо Росія виграє цю війну, вона матиме підтвердження того, що насильство працює. Тоді наступними можуть бути інші сусідні країни», - додав генсек.

«Те, що ми бачимо зараз, — це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні», - зазначив Столтенберг.

За його словами, друге завдання НАТО – не допустити поширення війни.

«Ми це робимо і за допомогою того, що не є стороною війни – ми не вводимо в Україну свої війська. Ми також робимо це, чітко демонструючи, що напад на країну НАТО викличе відповідь усього Альянсу. Тому ми нарощуємо військову присутність на східному фланзі», - підкреслив Столтенберг.

Він також нагадав про те, що на саміті в Мадриді в червні Альянс прийняв рішення про масштабне посилення оборони.

«Президент Путін також вірив, що за допомогою військової сили він зменшить НАТО біля кордону Росії. Його заявлені цілі та вимоги до НАТО полягають у тому, що ми повинні вивести наші сили, видалити всю військову інфраструктуру та не приймати більше держав-членів. Він досяг протилежного», - заявив Столтенберг, нагадавши про Фінляндію та Швецію, які незабаром стануть повноправними членами Альянсу.