Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту у Торецьку, багато загиблих та поранених — голова Донецької ОВА

Серед поранених — три дитини.

Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту у Торецьку, багато загиблих та поранених — голова Донецької ОВА
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Російські війська зранку, 4 серпня, обстріляли Торецьк Донецької області із артилерії. Внаслідок обстрілу вісім людей загинули, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини», - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що за попередньою інформацією, загарбники вдарили з артилерії.

Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

Крім того, війська РФ пошкодили церкву, а також поранили священика і пошкодили навколишні багатоповерхівки.

Кириленко нагадав, що російські окупанти щодня б’ють по цивільних.

«Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень», - наголосив голова ОВА, закликавши місцевих жителів евакуюватися.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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