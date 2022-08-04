The Economist: Пелосі поїхала з Тайваню, і тепер починається справжня криза

Поїздка, яка мала на меті підтримати тайваньську демократію під загрозою, може закінчитися посиленням її небезпечного оточення, інформує ZN.ua.

The Economist: Пелосі поїхала з Тайваню, і тепер починається справжня криза
© Handout/Getty Images

Вже більше десятиліття спочатку як віце-президент, а тепер на посаді президента США Джо Байден говорить Китаю, що гірше умисного конфлікту тільки той, який почався ненавмисно. Помилка, якої він боявся, цілком можливо, матеріалізується просто зараз.

Візит спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань розлютив правителів КНР і поставив в скрутне становище адміністрацію Байдена. Розмови про початок «четвертої кризи в Тайванській протоці» вже почалися. І цього разу все може бути гірше, ніж під час третьої такої конфронтації у 1995-1996 роках, - пише The Economist.

Коли ввечері 2 серпня літак Пелосі наближався до Тайваня, зробивши гак від Малайзії навколо Філіппін, щоб уникнути Південно-Китайського моря, всіяного китайськими базами, військове командування в Пекіні оголосило про проведення низки «цільових операцій». Вони включають зловісні військові навчання з застосуванням бойових боєприпасів поблизу Тайваню. Зони проведення маневрів так розміщені, що фактично можуть призвести до блокади острова.

Збройні сили Китаю повідомили, що навчання почнуться 4 серпня, через день після того, як Пелосі поїде. Вони будуть тривати чотири дні. Китайські ЗМІ повідомили, що літакам і кораблям краще триматися подалі від шести визначених зон навколо Тайваню, які в деяких випадках включають його територіальні води. Не виключено, що Китай може запустити балістичні ракети, які пролетять над островом. Тому деякі авіалінії скасували рейси. Деякі дії були незвичні, зокрема, китайські винищувачі підійшли впритул до так званої серединної лінії в Тайванській протоці, яка служить неофіційним буфером між водами і повітряним простором Пекіна і Тайбея. Втім, була і цілком звична поведінка. Китайські літаки зайшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню глибше на південь.

Існують побоювання, що Китай може спробувати силою підтвердити свої твердження про те, що Тайванська протока - це не міжнародні води. Тим часом, Пекін оголосив про заборону імпорту деяких продовольчих товарів з Тайваню. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї повторив застереження, які раніше озвучив китайський лідер Сі Цзіньпін: «Ті, хто грає з вогнем, погано закінчать. Ті, хто образить Китай, будуть покарані». Тайванський президент Цай Інвень спробувала збалансувати теплий прийом Пелосі за допомогою спокою і рішучістю: «Зіштовхнувшись з посиленими військовими погрозами, Тайвань не відступить. Ми твердо будемо захищати наш національний суверенітет і продовжимо тримати лінію оборони демократії».


Лесь Димань, ZN.ua





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