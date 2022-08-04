Зеленський вважає, що у Китаю є економічні важелі тиску на Путіна для припинення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у Китаю є економічні важелі тиску на главу Кремля Владіміра Путіна, які могли б допомогти зупинити війну РФ проти України. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The South China Morning Post.

Український президент закликав Пекін використати свій політичний та економічний вплив на Росію, щоб зупинити бойові дії.

«Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тож вона може політично, економічно впливати на Росію. І Китай є також постійним членом Ради Безпеки ООН », - сказав президент.

В інтерв’ю Зеленський закликав Китай використовувати свій статус у Раді Безпеки ООН , щоб «показати» країнам, що вони повинні дотримуватися міжнародних норм.

«Якщо ми працюємо без законодавства, то навіщо нам взагалі мати Раду Безпеки, якщо будь-яка країна... або декілька країн світу можуть просто вирішити порушити правила військовим шляхом?» — запитав він.

«Я впевнений, що без китайського ринку для РФ Росія відчувала б повну економічну ізоляцію. Це те, що Китай може зробити – обмежити торгівлю (з Росією) до закінчення війни», - додав український президент.

Зеленський підкреслив, що Росія не витрачає збільшені доходи від енергоресурсів на тлі зростання цін на паливо на потреби свого народу, оскільки «ми бачимо, як живуть люди в Росії». Натомість додаткові кошти РФ витрачає на «конкретну зброю, якою вона воює проти України».

«Це те, що потрібно зупинити», — заявив Зеленський.

Під час інтерв’ю український президент також повторив своє нещодавнє попередження щодо довгострокових наслідків війни для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки. За його словами, на китайський експорт може негативно вплинути те, що країни будуть витрачати більше на продовольство, паливо та оборону після війни.

«Людям довелося б платити за енергоносії, а не за продукцію з Китаю… Експорт з Китаю зменшувався б. Це 100 відсотків», - додав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, чи вітає він допомогу Пекіна у відбудові зруйнованої війною України, Зеленський висловив сподівання, що « Китай , китайський бізнес» і «весь світ» сприятимуть цьому процесу.

«Я дуже хотів би, щоб увесь світ об’єднався над цим процесом. Нам дуже важко це подолати», – зазначив президент, додавши, що російські ракетні атаки зруйнували інфраструктуру в багатьох містах.

Зеленський додав, що він розуміє, що Пекін бажає зберегти «баланс» у ставленні до війни, але наголосив, що війна почалася через неспровоковане вторгнення Росії на українську суверенну територію.