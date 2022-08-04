Війська РФ обстріляли Харків та область, є постраждалі та загиблий — голова ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів госпіталізували чотири людини, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли Харків та область, є постраждалі та загиблий — голова ОВА
Фото ілюстративне
© Getty Images

У ніч на 4 серпня війська РФ знову обстріляли Харків. В одному з районів міста зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Харківський райони області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Харківщина. 4 серпня. Цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв м. Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, є ще два влучання у відкриту територію в Харківському районі. На щастя, постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Харківський райони області. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, також сталося кілька пожеж. А по Циркунах війська РФ тричі завдавали артилерійських ударів.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів госпіталізували чотири людини, зокрема трьох жінок в Чугуївському районі та одного чоловіка в Харківському.

«Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин РФ», - додав голова ОВА.

За його словами, на лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагалися наступати в бік Байрак – Гусарівка. Однак ЗСУ чинять спротив.

А в районі Ізюма війська РФ намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне, але отримали відсіч та відійшли з втратами.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва закликала мешканців міста найближчими днями обмежити пересування вулицями та триматися ближче до укриттів через загострення військової ситуації.

За її словами, керівництво Харківської ОВА, спираючись на дані з компетентних джерел, попередило про можливу подальшу ескалацію ситуації.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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