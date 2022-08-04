Війська РФ обстріляли Харків та область, є постраждалі та загиблий — голова ОВА
Внаслідок ворожих обстрілів госпіталізували чотири людини, інформує
У ніч на 4 серпня війська РФ знову обстріляли Харків. В одному з районів міста зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Харківський райони області. Про це
«Харківщина. 4 серпня. Цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв м. Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури», - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, є ще два влучання у відкриту територію в Харківському районі. На щастя, постраждалих немає.
Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Харківський райони області. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, також сталося кілька пожеж. А по Циркунах війська РФ тричі завдавали артилерійських ударів.
За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів госпіталізували чотири людини, зокрема трьох жінок в Чугуївському районі та одного чоловіка в Харківському.
«Чоловік 58 років у м. Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин РФ», - додав голова ОВА.
За його словами, на лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагалися наступати в бік Байрак – Гусарівка. Однак ЗСУ чинять спротив.
А в районі Ізюма війська РФ намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне, але отримали відсіч та відійшли з втратами.
Мер Чугуєва Галина Мінаєва
За її словами, керівництво Харківської ОВА, спираючись на дані з компетентних джерел, попередило про можливу подальшу ескалацію ситуації.