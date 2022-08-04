Червоний Хрест у змові з рф, спливли показові факти: з Україною вони просто "грають у слова"

Вищий ступінь мерзенності та гуманітарного злочину.

Росіяни стверджують, що внаслідок влаштованого ними теракту в Оленівці загинули близько 40 захисників України. Однак реальна кількість жертв російського військового злочину може бути вищою.

Про це в коментарі "24 каналу" заявив екс-командир полку Азов та офіцер ССО Максим Жорін.

Жорін переконаний, що списки загиблих і поранених, які були опубліковані в росії - неточні, а кількість жертв - применшена.

"Зараз ми знаємо точно, що загиблих, на жаль, більше, ніж у першому опублікованому списку. Також цей список частково некоректний, проте повний список ми досі не можемо отримати", – заявив Жорін.

За його словами, росія взагалі офіційно ніяк не коментує цей злочин і не дає жодної інформації. Також мовчать міжнародні організації, на яких, на думку Жоріна, лежить частина відповідальності за масове вбивство полонених, які вийшли з "Азовсталі" під гарантії цих організацій.

Захисник України згадав про Міжнародний комітет Червоного Хреста, який допомагав росії вивозити полонених воїнів з "Азовсталі", якому агресія росії проти України та численні злочини цієї держави на українській землі не завадили відкрити новий офіс у Москві.

При цьому в Червоному Хресті заявляють, що не давали жодних гарантій безпеки захисникам "Азовсталі". Він назвав це цинічною брехнею і натякнув на змову між організацією та росією.

"Є багато фактів про те, що комунікація між Червоним Хрестом та Росією є "теплою", водночас з Україною вони просто "грають у слова", що вони нам не обіцяли нічого", - наголосив Жорін.

Його слова про змову між Хрестом і росією підтверджує і той факт, що замість того, щоб організовувати гуманітарні коридори та допомагати біженцям з медикаментами та провізією, МКЧХ незаконно вивозить мирних жителів і депортує їх до країни-агресора.

Також Червоний Хрест роздає українцям, які вимушено опинилися на території країни-агресорки або депортовані, речі із символікою війни "Z" та портретами путіна.