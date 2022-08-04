Скільки колаборантів затримано з початку війни: у Нацгвардії розповіли про ситуацію

СБУ. Фото: скріншот Youtube-відео

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримано понад 1600 диверсантів та колаборантів. Наразі вже відкрито понад 1 тис. кримінальних проваджень.

Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий, передає LB.ua.

"Починаючи з 24 лютого на території нашої держави затримано понад 1600 осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності. З яких - 1772 - передано до СБУ. Розпочато 1106 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - сказав він.

Так, за його словами, 28 липня у Харківській області було викрито місцевих жителів, які під час тимчасової окупації співпрацювали з військовими РФ, добровільно надаючи їм матеріальні ресурси.

Наприкінці липня у Торецьку викрита мережа корегувальників авіа ударів ворога. Місцеві мешканці: жінка та два чоловіки адміністрували ТГ- канал та за гроші передавали окупантам інформацію про розміщення ЗСУ та влучення снарядів.

поліція, копи, стрілянина, вбивство


Алексей Ионов, politeka.net





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