Армія Китаю розпочала масштабні навчання навколо Тайваню: вражаюче відео

На тлі візиту до Тайваню спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі, Китай почав навколо нього масштабні навчання. Вперше для стрілянини через Тайванську протоку Китай використовуватиме далекобійну артилерію та запустить гіперзвукові ракети.

Якщо вони пролетять над островом, це стане безпрецедентним явищем, пише The Global Times, інформує Апостроф .

Ціль Китаю - показати, що він здатний заблокувати весь острів і вирішити тайванське питання силовим шляхом.

За повідомленнями ЗМІ, вперше в рамках навчань Пекін планує застосувати гіперзвукову ракету DF-17 "вбивцю авіаносців" та далекобійну артилерію.

Шість зон, де проходять навчання, оточують острів і іноді перетинаються з територіальними водами Тайваню, а деякі дуже близькі до ключових портів острова.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що його збройні сили стежать за тим, що відбувається.

"Ми не прагнемо ескалації, але ми не відступимо, коли справа доходить до нашої безпеки та суверенітету", - наголосили там.

Своєю чергу, китайські державні ЗМІ повідомили, що Пекін провів дальні артилерійські навчання з бойового обстрілу в Тайванській протоці, наголосивши, що "очікуваних результатів було досягнуто".