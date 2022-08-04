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2022-08-04
Мінус 150 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на ранок 4 серпня
Йде 162-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 41 500 військових Росії та знищено безліч ворожої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 41 500 (+150) осіб,
- танків ? 1 789 (+15) од.,
- бойових броньованих машин ? 4 026 (+4) од.,
- артилерійських систем – 946 (+7) од.,
- РСЗВ - 260 (+1) од.,
- засобів ППО - 118 (+0) од.,
- літаків – 223 (+0) од.,
- вертольотів – 191 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2),
- крилатих ракет - 182 (+2),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 960 (+38) од.,
- спеціальної техніки – 83 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Олена Руденко, Апостроф