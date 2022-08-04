Мінус 150 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на ранок 4 серпня

Йде 162-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 41 500 військових Росії та знищено безліч ворожої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41 500 (+150) осіб,

танків ? 1 789 (+15) од.,

бойових броньованих машин ? 4 026 (+4) од.,

артилерійських систем – 946 (+7) од.,

РСЗВ - 260 (+1) од.,

засобів ППО - 118 (+0) од.,

літаків – 223 (+0) од.,

вертольотів – 191 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2),

крилатих ракет - 182 (+2),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 960 (+38) од.,

спеціальної техніки – 83 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.