Новий російський супутник, ймовірно, призначений для стеження за американським "колегою" – ЗМІ

Новий російський супутник-шпигун, ймовірно, призначений для стеження за своїм американським колегою. Експерти спостерігатимуть за обома апаратами протягом найближчих днів, щоб точно з'ясувати, чи це так, повідомляє Space.com .

За словами нідерландського фахівця зі супутникового відстеження Марко Лангбрука, супутник, відомий як «Космос 2558», ще до запуску розглядався як «інспектор». Після того, як його запустили 2 серпня, підозри лише посилились.