Новий російський супутник, ймовірно, призначений для стеження за американським "колегою" – ЗМІ

Експерти спостерігатимуть за ними протягом найближчих днів, інформує ZN.ua.

Новий російський супутник, ймовірно, призначений для стеження за американським
Росія запустила на орбіту супутник-шпигун
© NASA

Новий російський супутник-шпигун, ймовірно, призначений для стеження за своїм американським колегою. Експерти спостерігатимуть за обома апаратами протягом найближчих днів, щоб точно з'ясувати, чи це так, повідомляє Space.com.

За словами нідерландського фахівця зі супутникового відстеження Марко Лангбрука, супутник, відомий як «Космос 2558», ще до запуску розглядався як «інспектор». Після того, як його запустили 2 серпня, підозри лише посилились.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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