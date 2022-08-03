Війська РФ планують контрнаступальні дії в Херсонській області

Окупанти прагнуть вийти на адміністративний кордон Херсонської області, інформує ZN.ua.

Війська РФ планують контрнаступальні дії в Херсонській області
© Getty Images

Російські окупаційні війська планують контрнаступальні дії в Херсонській області для виходу на її адміністративний кордон, інформує Оперативне командування "Південь".

"Ворог створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, щоб не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" також зазначають, що українські війська знищили два польові склади боєприпасів у Чорнобаївці та Бериславі.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 19 російських військових, знишили мобільну станцію супутникового зв'язку, два автомобілі та протитанковий ракетний комплекс.


Анна Конюченко, ZN.ua





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