Війська РФ планують контрнаступальні дії в Херсонській області

Російські окупаційні війська планують контрнаступальні дії в Херсонській області для виходу на її адміністративний кордон, інформує Оперативне командування "Південь" .

"Ворог створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, щоб не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" також зазначають, що українські війська знищили два польові склади боєприпасів у Чорнобаївці та Бериславі.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 19 російських військових, знишили мобільну станцію супутникового зв'язку, два автомобілі та протитанковий ракетний комплекс.