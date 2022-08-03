Новостей.COM ⇒
2022-08-03
Війська РФ планують контрнаступальні дії в Херсонській області
Окупанти прагнуть вийти на адміністративний кордон Херсонської області, інформує
© Getty Images
Російські окупаційні війська планують контрнаступальні дії в Херсонській області для виходу на її адміністративний кордон, інформує Оперативне командування
"Ворог створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, щоб не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонської області", — йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" також зазначають, що українські війська знищили два польові склади боєприпасів у Чорнобаївці та Бериславі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 19 російських військових, знишили мобільну станцію супутникового зв'язку, два автомобілі та протитанковий ракетний комплекс.
Анна Конюченко, ZN.ua