SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?
Пекін і чверть століття тому був не в захваті від поїздок американських політиків в Тайбей, але тоді у США обидві партії прагнули кращих відносин з Китаєм, інформує
Ненсі Пелосі - не перший спікер Палати представників Конгресу США на Тайвані. Але через зміни в політичному контексті Пекін розглядає її візит не так, як поїздку Ньюта Гінгріча в 1997 році.
У вівторок Гінгріч сказав в ефірі Fox News, що у часи своєї подорожі на острів він домовився з Пекіном, який також дозволив йому побувати в КНР. З материкового Китаю тогочасний спікер нижньої палати Конгресу вирушив в Японію і лише звідти - на Тайвань. Це дозволило йому не здійснювати пряму мандрівку з материка на острів, - пише гонконзька газета
Спікер Палати представників - третій в черзі тих, хто потенційно може замінити президента. Пелосі стала найбільш впливовим політиком США з усіх, хто відвідав Тайвань після Гінгріча. У вівторок посол Китаю в США Цінь Ган сказав CNN, що візит 1997 року був «абсолютно помилковим».
«Китайська сторона була проти цього від самого початку. США потрібно варто було винести з цього урок, а не повторювати старі помилки. Одні помилки не можуть виправдовувати подальші аналогічні промахи», - сказав китайський посол.
Але в 1997 році реакція Пекіну була спокійнішою, ніж зараз. Народна визвольна армія оголосила про серію навчать біля узбережжя Тайваню з застосуванням бойових набоїв. Також Пекін запровадив нові обмеження для торгівлі в протоці. Професор з міжнародних відносин Китайського університету закордонних справ Су Хао сказав, що Пекін розглядає наміри візитів двох спікерів Палати представників по-різному. В 1997 році пошуки покращення відносин між США і Китаєм були на порядку денному як республіканців, так і демократів.