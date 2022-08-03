SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?

Ненсі Пелосі - не перший спікер Палати представників Конгресу США на Тайвані. Але через зміни в політичному контексті Пекін розглядає її візит не так, як поїздку Ньюта Гінгріча в 1997 році.

У вівторок Гінгріч сказав в ефірі Fox News, що у часи своєї подорожі на острів він домовився з Пекіном, який також дозволив йому побувати в КНР . З материкового Китаю тогочасний спікер нижньої палати Конгресу вирушив в Японію і лише звідти - на Тайвань. Це дозволило йому не здійснювати пряму мандрівку з материка на острів, - пише гонконзька газета South China Morning Post .

Спікер Палати представників - третій в черзі тих, хто потенційно може замінити президента. Пелосі стала найбільш впливовим політиком США з усіх, хто відвідав Тайвань після Гінгріча. У вівторок посол Китаю в США Цінь Ган сказав CNN, що візит 1997 року був «абсолютно помилковим».

«Китайська сторона була проти цього від самого початку. США потрібно варто було винести з цього урок, а не повторювати старі помилки. Одні помилки не можуть виправдовувати подальші аналогічні промахи», - сказав китайський посол.