У МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до Тайваню

Військові навчання із бойовою стріляниною навколо Тайваню триватимуть у четвер, інформує ZN.ua.

У МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до Тайваню

У середу Китай заявив, що його військові навчання навколо Тайванської протоки були «необхідними та справедливими» після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

"Проведення китайських військових навчань у морі поблизу китайського Тайваню є необхідним і справедливим заходом для рішучого захисту національного суверенітету", - заявила на черговому брифінгу офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн.

«У нинішній боротьбі навколо візиту Пелосі до Тайваню Сполучені Штати є провокаторами, а Китай — жертвою. Спочатку була спільна провокація США та Тайваню, потім справедливий захист Китаю», — додала вона, передає AFP.

Лідери Китаю висловили гнів щодо візиту Пелосі на Тайвань, назвавши його загрозою тендітному статус-кво з обох боків протоки.

У відповідь Китай оголосив про серію військових навчань із бойовою стріляниною навколо Тайваню, а командування Східного театру заявило, що «спільні військово-морські та повітряні навчання будуть проводитись у північному, південно-західному та південно-східному морському та повітряному просторі» острова.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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