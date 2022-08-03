У МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до Тайваню
Військові навчання із бойовою стріляниною навколо Тайваню триватимуть у четвер, інформує
У середу Китай заявив, що його військові навчання навколо Тайванської протоки були «необхідними та справедливими» після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.
"Проведення китайських військових навчань у морі поблизу китайського Тайваню є необхідним і справедливим заходом для рішучого захисту національного суверенітету", - заявила на черговому брифінгу офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн.
«У нинішній боротьбі навколо візиту Пелосі до Тайваню Сполучені Штати є провокаторами, а Китай — жертвою. Спочатку була спільна провокація США та Тайваню, потім справедливий захист Китаю», — додала вона, передає
Лідери Китаю висловили гнів щодо візиту Пелосі на Тайвань, назвавши його загрозою тендітному статус-кво з обох боків протоки.
У відповідь Китай оголосив про серію військових навчань із бойовою стріляниною навколо Тайваню, а командування Східного театру заявило, що «спільні військово-морські та повітряні навчання будуть проводитись у північному, південно-західному та південно-східному морському та повітряному просторі» острова.