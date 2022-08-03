У МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до Тайваню

У середу Китай заявив, що його військові навчання навколо Тайванської протоки були «необхідними та справедливими» після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

"Проведення китайських військових навчань у морі поблизу китайського Тайваню є необхідним і справедливим заходом для рішучого захисту національного суверенітету", - заявила на черговому брифінгу офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн.

«У нинішній боротьбі навколо візиту Пелосі до Тайваню Сполучені Штати є провокаторами, а Китай — жертвою. Спочатку була спільна провокація США та Тайваню, потім справедливий захист Китаю», — додала вона, передає AFP .

Лідери Китаю висловили гнів щодо візиту Пелосі на Тайвань, назвавши його загрозою тендітному статус-кво з обох боків протоки.