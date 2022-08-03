"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще": у Британії розкритикували повільність НАТО

Депутат від владної Консервативної партії Тобіас Елвуд, який очолює комітет Палати громад з питань оборони, вважає, що необхідна зброя для України приходить надто пізно, а НАТО досі зволікає з допомогою.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Ми все більше покращуємо підтримку України, але вона надходить дуже, дуже запізно. Визнаймо: НАТО все ще сидить склавши руки. В Україні палає вогоню, а ми його не хочемо його загасити. Я занепокоєний тим, що цей вогонь пошириться за межі України, і нам справді доведеться прокинутись", – заявив Елвуд.

"Коли ви кидаєте виклик ворогу, завжди існує певний ризик. Але також ризик існує, якщо ви нічого не робите й дозволяєте Росії розширитися не лише в Україні. Перед поїздкою в Одесу я був у сусідній Молдові, яка не є частиною НАТО – це дуже мала країна з дуже обмеженими збройними силами. Вони почуваються дуже вразливими", – додав депутат.

Елвуд нагадав про кризи, які відбуваються в інших частинах світу, зокрема останнє загострення на кордоні Сербії та Косова, а також перспективу посилення вісі Китай-Росія в перспективі найближчих 10-30 років.

"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще, а не будемо ще більше з нею зближуватися. І йдеться не про надсилання військ, є багато шляхів – операційних, стратегічних, – якими ми можемо підтримати Україну", – вважає депутат.