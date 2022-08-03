ЗСУ відкинули ворога під Бахмутом і Авдіївкою: зведення Генштабу на вечір 3 серпня

Триває 161-ша доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір середи, 3 серпня, ворог обстріляв десятки населених пунктів під Харковом та Бахмутом.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.

На Харківському напрямку противник бив із танків, ствольної та реактивної артилерії по Дуванці, Дементіївці, Золочеву, Прудянці, Світличному, Питомнику, Руській Лозовій, Лісному, Руських Тишках, Черкаських Тишках, Петрівці, Михайлівці, Коробочкиному, Старій Гнилиці, Мосьпановому, Пришибу, Перемозі, Українці, Рубіжному, Верхньому Салтову, Старому Салтову, Молодові та Великій Бабці. Завдав авіаудару неподалік Прудянки.

Вів повітряну розвідку БпЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки. Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

На Слов’янському напрямку противник бив з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Бахмута, Бахмутського, Берестового, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Травневого, Кодеми, Майорська, Підгородного, Веселої Долини, Покровського, Краснополівки, Білогорівки та Веселого. Також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки. Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Ворог завдав авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки. Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.

Ворог завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка. Вів наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов.