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2022-08-03
У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"
У середу, 3 серпня, російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області - це спричинило смерть мирного жителя, громадянина РФ, інформує
Про це повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП України у Харківській області Сергій Болвінов.
Окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" - одна людина загинула, двоє отримали поранення. Загиблим та одним із поранених виявилися громадяни Росії.
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Євген Устименко, Апостроф