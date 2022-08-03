У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"

У середу, 3 серпня, російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області - це спричинило смерть мирного жителя, громадянина РФ, інформує Апостроф.

Про це повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП України у Харківській області Сергій Болвінов.

Окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" - одна людина загинула, двоє отримали поранення. Загиблим та одним із поранених виявилися громадяни Росії.

Обережно!!! Фото містять елементи 18+!!!


Євген Устименко, Апостроф





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