У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"

У середу, 3 серпня, російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області - це спричинило смерть мирного жителя, громадянина РФ , інформує Апостроф .

Про це повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП України у Харківській області Сергій Болвінов.

Окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" - одна людина загинула, двоє отримали поранення. Загиблим та одним із поранених виявилися громадяни Росії.

Обережно!!! Фото містять елементи 18+!!!