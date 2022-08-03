Удар ЗСУ по ешелону РФ з боєприпасами значно пошкодив залізницю між Херсоном і Кримом

Удар українських військових по військовому ешелону РФ у Херсонській області серйозно пошкодив залізничне сполучення між Херсоном та Кримом, зазначає британська розвідка у Twitter.

"Внаслідок удару ЗСУ по російському потягу з боєприпасами в Херсонській області на півдні України дуже малоймовірно, що залізничне сполучення між Херсоном та Кримом залишається в робочому стані. Ймовірно, російські війська відремонтують залізничну колію впродовж кількох днів, однак вона залишатиметься вразливою для російських сил та їхніх ланцюжків постачання з Криму до Херсона", - наголосили в розвідці.

За даними розвідки, війська РФ використовуватимуть поромну переправа через Дніпро здебільшого використовуватимуть для переміщення військ та постачання.

Зазначається, що найближчим часом збільшиться кількість цивільних, в Херсонській області, які намагатимуться виїхати із області через загрозу бойових дій та ще більш складного продовольчого становища.

"Це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до впровадження заходів контролю руху", - наголосили в розвідці.