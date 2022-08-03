В Україну для ЗСУ прибули новітні дрони-розвідники FLyEye: фото

Україна закупила 20 дронів Fly Eye у межах проєкту Армія дронів. Уже сьогодні, 3 серпня, вони відправляться на передову для українських захисників.

Про це повідомили в Держспецзв'язку.

Перший комплекс управління та 4 безпілотники вже доставили в Україну. Високотехнологічні Fly Eye допоможуть ЗСУ відстежити дії російських окупантів, оперативно змінювати воєнні стратегії, а головне зберігати життя і військових, і цивільних.

Дрони Fly Eye можуть летіти на відстань до 160 км у радіусі 50 км, а їхня максимальна швидкість становить 120 км/год. Ще одна перевага - здатність злітати буквально з руки без пускової установки. Разом з цим вони сумісні із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем.

Крім того, українських військових забезпечать дронами DJI Matrice 300, які мають потужні камери та тепловізори.

"Я переконаний, що у майбутньому перевага армії полягатиме не у великій кількості живої сили. А в технологіях та вмінні їх використовувати. І завдяки Армії дронів наші військові доводять це щодня своїми результатами на фронті. Ми продовжимо масштабувати цей проєкт. Зараз проводимо переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками", – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Апостроф .

Кошти на дрони для ЗСУ збирають на платформі UNITED24, де вже накопичили більше 751 млн гривень. Із цієї суми 260 млн уклали на контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice та двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

"Ведемо перемовини з українськими виробниками безпілотників, щоб у подальшому купувати їх для Армії дронів. Побачили круті БПЛА від компаній Скайтон, SKIF та Укрджет.

Укрджет — один з найбільших українських БПЛА з серійним виробництвом. Проводить близько 10 годин у повітрі та може літати на 150 км від керувальної станції. SKIF має камеру, яка працює офлайн. Скайтон може літати до 20 годин в небі", - поділився планами Федоров.