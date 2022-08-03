В Україну для ЗСУ прибули новітні дрони-розвідники FLyEye: фото

Україна закупила 20 дронів Fly Eye у межах проєкту Армія дронів. Уже сьогодні, 3 серпня, вони відправляться на передову для українських захисників.

Про це повідомили в Держспецзв'язку.

Перший комплекс управління та 4 безпілотники вже доставили в Україну. Високотехнологічні Fly Eye допоможуть ЗСУ відстежити дії російських окупантів, оперативно змінювати воєнні стратегії, а головне зберігати життя і військових, і цивільних.

Дрони Fly Eye можуть летіти на відстань до 160 км у радіусі 50 км, а їхня максимальна швидкість становить 120 км/год. Ще одна перевага - здатність злітати буквально з руки без пускової установки. Разом з цим вони сумісні із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем.

Крім того, українських військових забезпечать дронами DJI Matrice 300, які мають потужні камери та тепловізори.

"Я переконаний, що у майбутньому перевага армії полягатиме не у великій кількості живої сили. А в технологіях та вмінні їх використовувати. І завдяки Армії дронів наші військові доводять це щодня своїми результатами на фронті. Ми продовжимо масштабувати цей проєкт. Зараз проводимо переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками", – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Апостроф.

Кошти на дрони для ЗСУ збирають на платформі UNITED24, де вже накопичили більше 751 млн гривень. Із цієї суми 260 млн уклали на контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice та двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

"Ведемо перемовини з українськими виробниками безпілотників, щоб у подальшому купувати їх для Армії дронів. Побачили круті БПЛА від компаній Скайтон, SKIF та Укрджет.

Укрджет — один з найбільших українських БПЛА з серійним виробництвом. Проводить близько 10 годин у повітрі та може літати на 150 км від керувальної станції. SKIF має камеру, яка працює офлайн. Скайтон може літати до 20 годин в небі", - поділився планами Федоров.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Блок рекламы


Похожие новости
"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще": у Британії розкритикували повільність НАТО"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще": у Британії розкритикували повільність НАТО
У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"
Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиціНенсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиці
Не лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГНе лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГ
The Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війниThe Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війни
Результат вторгнення Путіна в Україну залежить від битви за Херсон — Atlantic CouncilРезультат вторгнення Путіна в Україну залежить від битви за Херсон — Atlantic Council
Тут ні**я немає: показові фото "російського світу" в захопленому ХерсоніТут ні**я немає: показові фото "російського світу" в захопленому Херсоні
У Миколаєві окупанти зруйнували супермаркет: фото наслідків ударуУ Миколаєві окупанти зруйнували супермаркет: фото наслідків удару
Залишки ракет, снарядів та збиті БПЛА: у Дніпрі проходить виставка, ексклюзивні фотоЗалишки ракет, снарядів та збиті БПЛА: у Дніпрі проходить виставка, ексклюзивні фото
У мережі яскравими фотожабами відреагували на візит Пелосі до ТайванюУ мережі яскравими фотожабами відреагували на візит Пелосі до Тайваню
Последние новости
Подгружаем последние новости